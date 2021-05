Reunion Friends, Jennifer Aniston parla del suo momento preferito sul set con Brad Pitt

Jennifer Aniston parlando di FRIENDS: THE REUNION, ha dichiarato che il momento dell’ospitata di Brad Pitt nella sitcom nel 2001 è stato in assoluto quello che ha preferito. Giovedì 27 maggio i fan di Friends, dopo 17 anni, potranno rivedere insieme i loro amati personaggi. Gli indimenticabili compagni newyorkesi: Rachel, Joey, Chandler, Monica, Ross e Phoebe.

La nota attrice quando le chiedono il suo momento preferito legato alla sitcom, non ha dubbi nello scegliere quello in cui Brad Pitt (all’epoca suo marito) è apparso come guest star in Friends. Lo ha confessato lei stessa in occasione della reunion in un programma tv americano. Aniston, in compagnia di Courteney Cox e Lisa Kudrow, durante un’intervista ad Access, si è infatti molto sbottonata lodando la performance del suo ex come comico. “Il momento che non dimenticherò è quello in cui Mr. Pitt è stato nostro ospite. È stato meraviglioso, anzi fantastico!”, questa la risposta di Aniston alla domanda di Kit Hoover su quale sia stata la migliore guest star della sitcom. Cox e Kudrow hanno elencato anche altri nomi tra cui Paul Rudd, Reese Witherspoon, Ben Stiller e Sean Penn.

Brad Pitt è apparso nell’ottava stagione di Friends, nel 2001, nell’episodio dedicato al giorno del Ringraziamento, “The One with the Rumor”. In quella puntata l’attore nei panni di Will, amico di scuola di Ross e David Schwimmerche (per l’appunto Ross) confessano che mentre frequentavano la scuola superiore facevano parte del club “Io odio Rachel”. Brad – Will aggiunge pure: “Quando andavamo a scuola abbiamo messo in giro la voce che eri un’ermafrodita”. Un siparietto divertente che finisce naturalmente con alcune considerazioni di Jennifer sul perché in passato molti ragazzi non le abbiano fatto la corte.

All’epoca, fuori dalla finzione, Brad Pitt e Jennifer Aniston, erano la coppia più chiacchierata e osannata di Hollywood. L’attrice è stata sposata con Brad dal 2000 al 2005. Nel gennaio 2005 i due annunciarono la separazione, raggiungendo il divorzio a ottobre.

L’attrice di Friends, ospite da Oprah Winfrey, ha chiarito: “La relazione con Brad non era una favola. E la Golden Couple descritta dalla stampa è lontanissima dalla realtà del nostro matrimonio”. I giornali hanno influito sul rapporto e infatti Aniston è intervenuta anche su questo punto: “I media non fanno altro che creare equivoci con immagini finte. Non possono mostrare quello che le persone vivono nella loro vita privata lontano dal red carpet”.