Rai Premium, stasera Paola Perego sarà protagonista di “Uniche”

Sarà Paola Perego la protagonista della quinta puntata di “Uniche”, il programma brand entertainment condotto da Diego Dalla Palma, in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) alle 23.15.In questo programma Diego Dalla Palma incontra le protagoniste del mondo dello spettacolo che, nell’atmosfera intima creata dal conduttore in studio, riscoprono sé stesse attraverso il racconto della loro storia personale. All’interno della puntata, Diego Dalla Palma è accompagnato da brillanti esperti di beauty, stile e bellezza che intervengono, ispirati alla e dalla protagonista della serata, con preziosi consigli sull’immagine, sulla cosmesi e sulla cura di sé. La quinta stagione di Uniche vedrà come protagoniste, nel corso delle prossime settimane, Paola Saluzzi, Imma Battaglia e Tosca. Uniche è anche disponibile su RaiPlay.