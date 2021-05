Lindsay Lohan torna sul grande schermo grazie a Netflix

Lindsay Lohan sarà protagonista di una commedia romantica prodotta da Netflix. Il film, che non ha ancora un titolo, verrà diretto Janeen Damian e scritto dallo stesso Damian con Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver. Le riprese inizieranno a novembre. L’attrice, ferma da tempo, reciterà nei panni una ricca ereditiera molto viziata e fidanzata da poco che dopo un incidente sulle piste da sci perde la memoria. Il resto del cast non è stato annunciato.

Quello di Lindsay Lohan è un ritorno abbastanza clamoroso. Dal 2010, quando ha recitato nel film Machete, l’attrice ha progressivamente ridotto i suoi impegni cinematografici e ha lasciato gli Stati Uniti per stabilirsi prima in Europa e poi a Dubai. Tra le sue ultime apparizioni, le partecipazioni televisive alla tv inglese nel 2018 per la commedia Sick Note e nel 2019 il reality show per Mtv intitolato Lindsay Lohan’s Beach Club.

