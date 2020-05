Su quel ramo del Lago di Como ci sono Andrea Damante e Giulia De Lellis: è la prima foto insieme

“Quel ramo del lago di Como…” è uno degli incipit più famosi della storia della letteratura e chissà che non lo siano davvero “promessi sposi” Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo un tira e molla infinito la coppia si mostra per la prima volta insieme, anche se lui non si mostra ancora in viso.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati alle spalle antichi dissapori e adesso sono pronti a ricominciare la loro . La quarantena era stata già trascorsa insieme, dai genitori di lei a Pomezia, ora hanno deciso di trasferirsi a Milano. Le loro relazioni precedenti, tra cui quella di Giulia De Lellis con Andrea Iannone, sembrano già un ricordo del passato. Una passeggiata romantica sul Lago di Como sta suggellando questa ‘fase due’ del loro amore.

Sembra passata una eternità da quel “Damante mi rivedrà l’anno del mai”. E invece era solo la primavera 2018. I due ebbero un primo riavvicinamento un anno dopo, ma durò poco. Poi hanno avuto due storie più o meno importanti, su tutti Giulia che si è legata con Andrea Iannone, ma tutto è finito prima dello scoppio del coronavirus. In mezzo c’è stato anche il libro bestseller di lei: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, un vero e proprio caso editoriale. Tutto è passato in secondo piano, perché i due hanno continuano a cercarsi per la gioia dei tantissimi fan della coppia. E così l’amore sembra aver trionfato alla fine e per Andrea Damante e Giulia De Lellis non c’è che da scrivere il più lieto dei finali. Come ne “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni? Vedremo. Intanto, su quel ramo del lago di Como ci sono proprio loro due.

FanPage