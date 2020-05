“Potevi almeno lavarti i capelli”. Diletta Leotta finisce nel mirino degli hater

Durante questo lungo e infinito lockdown, il mondo dei social ha incoronato Diletta Leotta come regina di sensualità, carisma, erotismo e simpatia. La bellissima conduttrice televisiva, anche lei in pausa forzata dai suoi impegni di lavoro, negli ultimi due mesi ha infiammato letteralmente il popolo di Instagram che, puntuale come un orologio svizzero, ha guardato con un occhio peccaminoso alla quarantena hot di Diletta Leotta.

La donna di spettacolo, infatti, che ha vissuto il suo confinamento insieme a Daniele Scardina, è stata molto seguita sui social grazie ai suoi video divertenti e grazie, soprattutto, ai suoi allenamenti super bollenti e a quelle foto che non lasciavano nulla al caso. Due mesi di reclusione forzata che per la Leotta hanno rappresentato una lunga “luna di miele” insieme a King Toretto. Gli hater però sono sempre in agguato, purtroppo. E lo dimostrano alcuni commenti pungenti che si leggono in alcune foto che la Leotta ha condiviso durante il week-end appena trascorso.

Ora che le misure restrittive si sono allentate, Diletta con il suo Daniele si è goduta una giornata al lago di Como. Una giornata bagnata da un sole caldo e piacevole che ha messo in mostra ancora di più la sua bellezza immortale. “Fammi vedere com’è venuta la mia prima foto al lago?”, scrive la Leotta sui social. Felice e sorridente e con indosso una mise che mette in mostra tutta la sua sensualità, la conduttrice più sexy e amata dagli italiani, lascia tutti senza fiato. C’è chi apprezza lo scatto che è stato pubblicato sui social, e c’è chi invece la critica aspramente. “Potresti lavarti i capelli, almeno?”, scrive un utente. “Sicuramente è rifatta”, si legge. “Io però vedo solo il lago”, commenta un altro follower. “E la mascherina? Dove l’hai messa?”. I commenti sono tanti e sono variegati. “Chi non ha zoomato … mente”, ironizza poi un fan, per smorzare un po’ la tensione. Le foto sexy di Diletta Leotta hanno comunque infiammato la rete, totalizzando più di 500mila interazioni e svariati commenti.

Il week-end ha rappresentato il primo bagno di sole per la conduttrice e, mentre la Leotta si è “messa a nudo” per i suoi fan, Daniele Scardina si è improvvisato cuoco. Lo sportivo, infatti, ha accesso un succulento barbecue e ha cucinato per la felicità di Diletta. I due fino a qualche mese fa avevano intrapreso una relazione a distanza, poi a casa del virus, si sono trovati insieme a Milano e, da quel che sembra, la convivenza ha rafforzato la loro unione.

Carlo Lanna, ilgiornale.it