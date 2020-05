Dark 3 anticipazioni e trailer: new entry, morte e disperazione a Winden

Trailer Dark 3, l’annuncio ufficiale dell’uscita mondiale e la trama dell’ultima stagione

Ormai è ufficiale: si diceva che Dark 3 sarebbe uscita il 27 giugno perché è quella la data dell’Apocalisse nella serie, e oggi i rumor sono stati confermati direttamente dal trailer pubblicato da Netflix, filmato che potete vedere in questo post e che è sottotitolato anche in italiano (non che cambi molto, visto che i misteri di Dark sono sempre più fitti

E i colpi di scena sembrano essere dietro l’angolo, ma almeno è possibile farsi un’idea meno vaga).Pronti per la fine di giugno oppure avete intenzione di guardare altre serie? Se fossimo in voi ci butteremmo subito sulle avventure temporali di Jonas Kahnwald perché gli spoiler saranno all’ordine del giorno e poi, diciamocelo, una serie come Dark non è seconda proprio a nessuno e non merita troppa attesa. Ma veniamo al trailer ufficiale.

Il filmato è incentrato su quelli che sembrano essere i protagonisti assoluti della terza stagione: Jonas, Adam (Jonas da adulto) e Martha Nielsen; compare anche un personaggio mai visto sinora e sembra essere uno di quelli chiave che sperimenterà in prima persona i paradossi temporali e gli eventuali spostamenti tra multiversi (ammesso che di universi paralleli si possa davvero parlare, visto che finora non è arrivata alcuna conferma ufficiale). Nel video si sente dire chiaramente che “i cicli si ripetono” e che sta per iniziare “l’ultimo ciclo”, oltre che frasi a cui siamo già abituati, “la fine è l’inizio” ad esempio. Che la circolarità del tempo sia un elemento cardine anche in questa terza stagione è insomma indubbio, così com’è indubbio che la storia d’amore tra Martha e Jonas avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo degli eventi. E non è finita qui. Vi lasciamo intanto al trailer prima di azzardare qualche ipotesi sulla trama di Dark 3.

Come senz’altro ricorderete, Dark inizia con la scomparsa di un bambino, Mikkel Nielsen, che farà scattare tutta una serie di paradossi che sconvolgeranno le vite di ben quattro famiglie della cittadina di Winden: i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler e i Tiedemann; ricorderete pure che i viaggi temporali hanno svelato che lo stesso Mikkel si è trovato ad essere Michael Kahnwald, con tutte le conseguenze assurde del caso. La narrazione degli eventi parte da qui e l’ultimo ciclo non potrà tenerne conto, soprattutto se pensate che s’insiste col dire che la fine è l’inizio e che l’inizio è la fine; a un certo punto si sente anche dire che “il ciclo può essere interrotto soltanto distruggendolo” e sono tante le scene di morte e disperazione a cui il trailer fa riferimento: si vede persino Martha indietreggiare nel vedere qualcosa o qualcuno. E se la cittadina di Winden venisse distrutta? Se tutto si concludesse con la rimozione totale di questo ciclo? O meglio: se la lotta dei nostri protagonisti avesse come obiettivo quello di impedire ad Adam, o a qualcuno che ancora non conosciamo, di distruggere le vite di ognuno? Misteri fitti insomma che il 27 giugno avranno finalmente una soluzione.





Mik, Gossipetv.com