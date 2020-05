Claudio Bisio, la dolorosa confessione: ‘E’ morta mia mamma, forse per Covid. Non abbiamo ancora fatto il funerale’

L’attore comico 63enne è stato toccato in prima persona dal dramma della pandemia. Ha perso la madre il 4 aprile scorso: ‘Aveva più di 90 anni e…’

Claudio Bisio fa una dolorosa confessione. Intervistato dal Corriere della Sera, rivela: “E’ morta mia mamma, forse per Covid”. L’attore comico 63enne è stato toccato in prima persona dal dramma della pandemia, che ha causato tante vittime nel mondo e letteralmente falcidiato la Lombardia in Italia. Sono stati giorni difficilissimi quelli di Claudio Bisio che svela:



“Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale”.

E’ devastato dalla grave perdita che non gli ha ancora permesso di dare il giusto addio alla mamma morta. Claudio Bìsio con tanta amarezza spiega: “E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia”.

Nonostante il vuoto per la scomparsa della madre, Bisio sabato 30 maggio ha accettato di essere al timone di “Zelig Covid Edition” insieme alla sua amica e collega Vanessa Incontrada. I due condurranno a distanza una maratona a cui parteciperanno circa 300 comici, ognuno realizzando un proprio numero da casa. Lo scopo della serata sarà raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo, in grave difficoltà questo momento.





Annamaria Capozzi, Gossip.it