Andrea Bocelli positivo al coronavirus: il tenore è guarito, positivi anche la moglie e i due figli

Andrea Bocelli confessa di essersi ammalato di Covid-19. Risale al 10 marzo scorso la scoperta di essere positivo al coronavirus. L’artista è stato un asintomatico, adesso dona il plasma per aiutare la ricerca. Questa mattina si è recato presso l’ospedale Cisanello di Pisa per aiutare lo studio coordinato dall’Aoup

Andrea Bocelli ha confessato di essersi ammalato di Covid-19. L’artista di fama internazionale ha scoperto di essere positivo al coronavirus il 10 marzo scorso. Nessun sintomo a parte una lieve febbre tanto che Bocelli è stato considerato un asintomatico. Adesso dona il plasma per aiutare la ricerca. Proprio questa mattina, il tenore si è recato presso l’ospedale Cisanello di Pisa per aiutare lo studio coordinato dall’Aoup che si propone quale obiettivo quello di aiutare i malati di coronavirus.



Intercettato dai giornalisti presenti, Bocelli ha spiegato di essersi sottoposto al tampone il 10 marzo scorso e di essere risultato positivo. Bocelli ha aggiunto che anche la moglie e i due figli sarebbero risultati positivi al coronavirus. Come il tenore, anche la moglie Veronica Berti ha donato il plasma. Tutti godrebbero di buona salute.

Durante la lunga quarantena. Bocelli ha partecipato a diverse maratone musicali internazionali. È stato tra i protagonisti di One World Together, il concerto benefico organizzato da Lady Gaga. Bocelli è stato l’unico italiano a esibirsi insieme a Zucchero. Durante la vigilia di Pasqua, invece, si è esibito da solo di fronte al Duomo di Milano deserto in una delle performance più struggenti della sua lunga carriera. Ha partecipato, inoltre, ai concerti “sul balcone” promossi da Fedez e Chiara Ferragni all’inizio del lockdown per promuovere la raccolta fondi lanciata dalla coppia allo scopo di costruire in tempi record un ospedale interamente dedicato ai malati di Covid-19. “Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza” ha dichiarato il tenore.





Stefania Rocco, Fanpage.it