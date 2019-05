Finardi canta a Istituto Tumori Milano

Artista si esibisce gratis per ‘Note su un tetto che scotta’

Esibizione in terrazza, all’ultimo piano dell‘Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per Eugenio Finardi, che il 30 maggio canterà per i pazienti oncologici nel secondo appuntamento della rassegna ‘Note su un tetto che scotta’, in programma fino al 16 luglio. Finardi, come tutti gli altri ospiti, si esibirà gratuitamente in un appuntamento che ha come obiettivi quelli di promuovere il benessere psichico, gestire lo stress, esprimere sentimenti, creare nuovi legami sociali. “Da sempre l’arte in tutte le espressioni fa parte della mission del nostro Istituto, al fine di rendere la degenza in ospedale, per quanto possibile, meno impattante sulla psiche del malato – sottolinea Marco Votta, presidente Int di Milano – I concerti rientrano in questo ampio progetto: con la musica dal vivo diamo l’opportunità ai pazienti e alle loro famiglie di ritrovarsi insieme in un’atmosfera di pace e di relax, amplificata ancora di più dalla presenza delle piante verdi in terrazza e dalla vista panoramica”.

Ansa