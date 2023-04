Selvaggia Lucarelli segnala un presunto furto ai danni di Ilary Blasi

(di Federica Zito) “La saga degli orologi in casa Blasi continua”, scrive la Lucarelli sul suo profilo Instagram. Pare che questa mattina sia stato rubato un orologio nella camera d’hotel in cui alloggia Ilary Balsi, ora impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi.

Per ora non è arrivata nè una conferma nè una smentita, ma a detta di una cameriera, che ha detto di essere una dipendente dell’hotel, alla conduttrice sia sparito un orologio molto costoso.

Così la cameriera ha riportato: “Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi – scrive la cameriera in privato – Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per l’Isola dei famosi. Io non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei l’ha dimenticato da qualche parte ma ho riso molto pensando che il karma non perdona”.

Tutti ricordiamo la vicenda degli orologi che ha travolto l’inattesa separazione tra Totti e la Blasi, ma ancora oggi dopo mesi dalla rottura, e dopo essere stata lei accusata di aver commesso il furto ai danni dell’ex marito, la saga degli orologi continua. Sarà proprio uno di quei orologi tanto discussi ad essere stato rubato? O forse la conduttrice lo ha solo dimenticato da qualche parte?

