Luca Vezil ex di Valentina Ferragni svela il segreto dei Ferragnez

Pioniere degli influencer è grato a quella famiglia per il risvolto mediatico

Luca Vezil è stato il fidanzato di Valentina Ferragni per nove anni, poi l’addio. Lui ora farà una trasmissione in tv ma a chi gli offre una fortuna per raccontare la fine della sua storia con la sorellina di Chiara Ferragni replica secco: “Mi sono stati offerti molti soldi… ma non lo farò mai”. E al Corriere della Sera della “scuola Ferragnez” dice: “E’ un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo”.

Luca Vezil non è più il fidanzato di…

Luca Vezil ha cominciato a usare i social con Valentina Ferragni quando avevano 20 e 21 anni. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… (Chiara Ferragni, ndr) o il fidanzato della sorella della moglie di… (Fedez, ndr) – dice Vezil al Corriere – Io e Vale ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io non sapevo proprio chi fosse”.

Vezil e Valentina Ferragni pionieri degli influencer

Luca Vezil ha iniziato la sua carriera da influencer insieme a Valentina Ferragni. La prima volta che hanno scritto alla sorella di Chiara Ferragni per chiederle di indossare a pagamento una tshirt e sponsorizzarla, è stato lui a spingerla ad accettare: “Ti piace la maglietta? Se sì, allora fallo. Ti scatto io la foto. Da lì è nato tutto”. Luca studiava all’università, consegnava pizze e faceva il bagnino a Genova e nel weekend andava a Milano a divertirsi.

Vezil e il successo inaspettato Luca Vezil non si aspettava potessero girare tutti quei soldi nel mondo degli influencer. Poi il fatto di essere il fidanzato di Valentina Ferragni e di essere nella famiglia Ferragnez, la più mediatica, gli ha portato fortuna. “Solo durante il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più” racconta Vezil.

Quanto durerà il lavoro da influencer?

Luca Vezil è onesto e consapevole di fare un lavoro da privilegiato, ma sente anche una responsabilità. “Non promuovo più quello in cui non credo” dice. L’ex di Valentina Ferragni ha anche qualche paura: “Penso che Instagram sia una bellissima bolla: presto ci saranno più influencer che follower. Si capisce che qualcosa non va. Però posso dire una cosa: fino a qui mi sono divertito. La mia speranza è continuare a fare un lavoro che mi diverte”.

Valentina Ferragni è tornata ancora single

Dopo l’addio a Luca Vezil lo scorso autunno, a Valentina Ferragni sono stati attribuiti diversi flirt, spesso smentiti. Durante una vacanza in Messico nelle ultime settimane sarebbe stata avvistata con Matteo Napoletano. Ma mentre si attendevano le foto ufficiali di coppia, arrivano indiscrezioni sulla fine di questa liaison. Secondo il settimanale “Chi” la storia d’amore tra i due sarebbe già naufragata e la sorella di Chiara Ferragni è tornata di nuovo single.