“Isola dei famosi”, Nathaly Caldonazzo crolla in lacrime: “Sono in difficoltà”

L’attrice è in nomination e non si sente capita dagli altri naufraghi, soprattutto da Andrea Lo Cicero e Cecchi Paone

All’Isola dei famosi Nathaly Caldonazzo crolla in lacrime. L’attrice, in nomination, ammette di aver trovato delle difficoltà nel corso di questa settimana e, non essendo riuscita a stringere dei rapporti pacifici con alcuni naufraghi, non nasconde il suo dispiacere. Soprattutto con Alessandro Cecchi Paone con il quale è stata protagonista di una lite furibonda.

I rapporti tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero

“Ho molte difficoltà a rapportarmi con molte persone – racconta Nathaly Caldonazzo – a cominciare da Andrea Lo Cicero che adesso è anche leader, capirai… penso di dare fastidio con la mia personalità ma non è un problema mio… Comunque la ruota gira, oggi è così e domani vediamo…”.

Le critiche di Marco Mazzoli e Noise

Ma la convivenza sull’isola è difficile con tanti naufraghi. L’atteggiamento dell’attrice non va giù neanche a Marco Mazzoli: “Mi sembra una recita scolastica anche inutile, io ancora non ho litigato con nessuno, dobbiamo coesistere, vedo che nascono faide apposte per la telecamera”, l’ha criticata. Per Mazzoli e Noise è un “teatrino messo in piedi solo a favore di telecamere motivo”, per questo l’hanno deciso di mandarla in nomination.

La lite con Alessandro Cecchi Paone

La prima lite in Honduras è andata in scena proprio tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista l’ha apostrofata come “pescivendola” e l’attrice per tutta risposta lo ha accusato di essere “misogino”. Il tutto a causa di un boa che ha mandato in tilt Corinne Clery. Alessandro le ha dato dei consigli scientifici e Nathaly è intervenuta dicendo la sua, ma di fatto contraddicendo Cecchi Paone.