Ed Sheeran, al via il processo per presunto plagio da Gaye

Ed Sheeran è accusato di aver ‘scopiazzato’ una canzone di Marvin Gaye per la sua hit “Thinking Out Loud”, con cui ha vinto un Grammy. Secondo gli eredi di Ed Townsend, che la scrisse con la leggenda dell’R&B, la canzone riprenderebbe il motivo di “Let’s Get It On”. Il processo è iniziato di fronte al tribunale federale di Manhattan con la selezione della giuria che ascolterà la testimonianza di Sheeran meno di due settimane prima del lancio del nuovo album e del lungo tour negli stadi nordamericani.

IL CASO

Il caso, aperto nel 2017, è stato rinviato più volte. L’industria musicale è molto interessata al risultato. Nell’ultimo decennio, l’attività è stata scossa da una serie di cause per violazione che hanno riguardato domande su quanto o quanto poco del lavoro dei cantautori pop possa essere protetto dal diritto d’autore e quanto siano vulnerabili alle azioni legali. Il prodromo risale al 2015 quando una giuria ha scoperto che Robin Thicke e Pharrell Williams, nel loro successo “Blurred Lines”, avevano violato il copyright di un altro brano di Gaye, “Got to Give It Up”, e sono stati condannati a pagare più di 5 milioni di dollari di danni.