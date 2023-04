Cristina Scuccia: “Ho accettato L’Isola dei Famosi per lottare contro le mie paure”

“Attraverso questa esperienza spero di scoprire delle cose di me” commenta la naufraga durante la seconda puntata del reality

Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia deve fare i conti con la convivenza con gli altri concorrenti de “L’Isola dei Famosi” e durante la seconda puntata del reality è chiamata a condividere le prime sensazioni. “Avevo sottovalutato tante cose, però anche questa è una prova e cercherò di affrontarla – esordisce l’ormai ex Suor Cristina, soffermandosi sulle difficoltà emerse durante i primi giorni in Honduras – In questo momento la difficoltà non è tanto la fame, ma la ricerca del linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti, perché basta veramente poco per accendere delle micce”.

La naufraga prosegue spiegando di sentirsi particolarmente vicina a Helena Prestes, che al momento “rappresenta una sicurezza“, mentre al contrario confessa di sentirsi distante da Nathaly Caldonazzo, con la quale non sono mancate situazioni di divergenza.

Infine, interrogata dall’opinionista Enrico Papi, Cristina Scuccia torna sulla decisione di partecipare a “L’Isola dei Famosi”: “Non è stato facile accettare di partire per questo viaggio, non ho accettato subito perché avevo tanti timori. Poi, in questa mia fase di cambiamento, ho capito di voler vivere questa esperienza in maniera personale, cercando di lottare contro le mie paure e affrontare una comunità diversa perché attraverso gli altri viene rivelata una parte di noi che ancora non conosciamo. Probabilmente capirò che devo limare delle cose di me”.