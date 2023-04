“Amici 22”, Mattia deluso da Benedetta e Maddalena

Il ballerino si difende dopo l’attacco dell’amica e della sua ex che lo hanno criticato duramente

Ad “Amici 22” Mattia è deluso da Maddalena e Benedetta. Le due ragazze si ritrovano in camera e sparlano del ballerino. Lo accusano di essere “invisibile”, di avere un cattivo rapporto con le telecamere e di non fare niente per farsi amare. “E’ solo bello, questa è la sua fortuna”, dicono in coro. Quando il ragazzo scopre il video scoppia in lacrime.

L’attacco di Maddalena a Mattia

Maddalena, che ha lasciato Mattia, attacca: “Mi danno fastidio i suoi comportamenti, che ora mi sembrano triplicati… non mi sembra migliorato ma peggiorato.. quando fa cose televisive è buffo”. Benedetta le dà ragione: “Vive male la telecamera … non ci fa una bella figura.. è buffo e tamarro non è neanche così televisivo, dovrebbe essere più sveglio… ne sbaglia tante… va in tilt e non ne azzecca una…”.

Le parole dell’amica Benedetta

Poi Benedetta prosegue: “E’ molto fortunato perché è bello, ma lui non fa niente per farsi amare, non parla di se. Non si vuole fare vedere, scappa dalle telecamere… in una puntata è invisibile… è un bravo ragazzo, è buono, non ha mia trattato male nessuno…”

La delusione di Mattia

Quando Mattia vede il video non riesce a trattenere la delusione: “Mi dispiace più per le parole di Benni, non mi aspettavo che dicessi che piaccio perché sono bello, magari piaccio per quello che faccio… non penso di meritarmelo, mi fa effetto… se pensi davvero questo è brutto. Ci sono tante persone che apprezzano quello che faccio e mi vogliono bene, sono qui per ballare, non ho paura di nessuno, sono fatto così… penso di essere sincero, sono contento di essere ingenuo e di essere così. E vado oltre perché non voglio rovinare tutto, abbiamo un bellissimo rapporto”.

Il chiarimento tra i ragazzi

Benedetta chiede subito scusa: “Ho sbagliato, ti chiedo scusa, non penso davvero quelle parole che ho detto”. Mentre Maddalena non si rimangia niente: “Io le cose che ho detto le penso e te le ho dette in faccia tante volte. Ammetto però di trattarti male, ma perché tra noi c’è stato qualcosa e non riesco a dimenticarlo. Spesso ti tratto male e mi dispiace…”. Mattia, che ha sofferto per la rottura, e che si è più volte mostrato in lacrime anche con la prof di danza Alessandra Celentano, conclude: “Basta, finiamola qui, ho passato bei momenti con te e ti voglio bene ma non mi merito questo trattamento”.