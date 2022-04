Lulù Selassiè: “Con Manuel Bortuzzo è finita per colpa della sua famiglia”

La princess spiega sui social i motivi della rottura e punta il dito su padre e fratello del nuotatore

Dopo Manuel Bortuzzo, che ha annunciato la fine della storia d’amore della coppia nata nella Casa del “Grande Fratello Vip“, la parola passa a Lulù Selassiè.

Sempre sui social. La princess ha fatto una diretta in taxi in cui ha dato delle spiegazioni ai follower: “E’ colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. La sua famiglia mi ha sempre osteggiato”. E poi in due storie è tornata sull’argomento accusando apertamente il padre di Manuel.



“Purtroppo questa notizia è vera – ha detto Lulù in una diretta su Instagram – Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione. Però non è colpa mia e nemmeno colpa di Manu ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione”.

Poi la Selassiè fa i “nomi”, e punta il dito sulla famiglia, in particolare il padre e il fratello del nuotatore che nei giorni scorsi l’hanno pure defollowata sui social: “Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”.

La princess giura di aver lottato fino all’ultimo per salvare la storia d’amore: “E a tutti quelli che dicono che si sapeva che sarebbe andata cosi, assolutamente no perché noi in queste ultime due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che queste situazioni pesanti e quello che dicevano le persone non ci toccasse. Per andare oltre, perché il nostro amore era più forte…”.

“LASCIATA CON UN COMUNICATO

– Martedì Lulù è tornata sull’argomento con due storie in cui ha precisato le sue accuse. In particolare punta il dito contro il padre di Manuel. “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare” scritto. Poi ha aggiunto di aver scoperto della fine della relazione tramite il comunicato uscito su Ansa. “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica, mi ha fatto tanto male – ha sottolineato -. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio”.