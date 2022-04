Jane Fonda: “Sono vicina alla morte, ma non provo fastidio”

Con profonda consapevolezza, l’attrice ha raccontato in un’intervista come si sente alla soglia degli 85 anni

A fine dicembre spegnerà 85 candeline. Un traguardo importante. Ma anche motivo di pensieri sulla propria vita. In un’intervista alla Cbs, Jane Fonda ha spiegato come sta vivendo la sua età: “Sono super consapevole di essere più vicino alla morte. E non mi dà fastidio”. L’attrice ha spiegato: “Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in pratica, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Solo in viso mi riconosco”.

Dopo averci insegnato come tenerci in forma negli anni 80 con i suoi celebri video di aerobica (che secondo il mensile Men’s Health hanno venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo), ora Jane Fonda dà qualche consiglio sul volersi bene oltre a offrire un punto di vista con cui guardare lo scorrere del tempo.

La diva di Hollywood ha parlato di vecchiaia con profonda consapevolezza: “Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!… chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni?” E ha anche spiegato che questo periodo della vita non deve essere vista come un momento di declino: “E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Si può essere vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni!”