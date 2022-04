Costanza Caracciolo affacciata al balcone, il “panorama” fa sognare

Dalle vacanze a Miami regala selfie bollenti ai follower

Una vacanza a Miami per ricaricare le pile: Costanza Caracciolo è volata alla volta della Florida con tutta la famiglia per rilassarsi al sole.

Non ha dimenticato i follower e li ha tenuti aggiornati via social, mostrando loro le sue avventure americane e i panorami più belli. Affacciata al terrazzo dell’hotel mostra una vista paradisiaca sull’Oceano ma ciò che fa davvero sognare è lo scorcio birichino sul suo lato B.

Cappellino in testa, top del costume e una gonnellina cortissima con lo spacco che si apre proprio a scoprirle i glutei. Costanza è maliziosa mentre posa per lo scatto social. Alle sue spalle si apre il panorama mozzafiato su Miami Beach, sulla spiaggia baciata dal sole e sull’Oceano Atlantico, ma ciò che fa veramente sognare sono il suo corpo perfetto e il suo atteggiamento ammiccante.



La Caracciolo ha trascorso qualche giorno in Florida e le foto in bikini non sono mancate. Distesa al sole si è concessa un selfie in costume che ha fatto battere il cuore dei follower. Non sono mancati neanche i momenti romantici e glamour né quelli più spensierati nel racconto social della ex velina. Spazio anche alle figlie Stella e Isabel, protagoniste di un’immagine dolcissima. La vacanza volge al termine e per Costanza è già tempo di tornare a Milano, con la valigia piena di bei ricordi e la pagina Instagram che conquista i cuori.