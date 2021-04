Benigni presenzierà ad un evento in streaming dell’Università di Macerata dedicato a Dante

Il Premio Oscar Roberto Benigni sarà ospite venerdì prossimo dell’Università di Macerata per un evento live streaming dedicato a Dante, nel 700esimo della morte. L’attore e regista parteciperà alla presentazione, in anteprima nazionale, del terzo volume del progetto editoriale legato alle sue letture della Divina Commedia: “Così intrai per lo cammino alto e silvestro. Attraversare l’Inferno dantesco con Roberto Benigni”. Il progetto editoriale e la serie di convegni sulle letture dantesche di Benigni ha preso le mosse nel 2015 in occasione dei 750 anni dalla nascita del poeta fiorentino e si deve alla volontà di Franco Musarra (professore emerito di Letteratura Italiana presso l’Università Cattolica di Lovanio e legato a Benigni), originario di Apiro, cittadina del Maceratese. Soddisfazione è stata espressa dal rettore di UniMc, Francesco Adornato, grato a Benigni per aver “tanto contribuito ad avvicinare il grande pubblico a un gigante della letteratura e del pensiero”.