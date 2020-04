Stasera la fantascienza in prima serata su Rai3 con “Blade Runner 2049”

Stasera, alle 21.20 su Rai3 sarà possibile tornare nella cupa Los Angeles del futuro. A distanza di tre decenni dall’anno in cui era ambientato il primo leggendario Blade Runner, l’agente K (Ryan Gosling) della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quel che è rimasto della società.

La scoperta spinge K a cercare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.