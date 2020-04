Eros Ramazzotti, l’omaggio a Vasco Rossi: tra fuoriclasse non c’è rivalità che tenga

Tra fuoriclasse, non c’è rivalità. Così capita che un big come Eros Ramazzotti non abbia alcun problema ad omaggiare il 25 aprile, Festa della Liberazione, con un brano di Vasco Rossi, altro totem della musica italiana. E non con una canzone qualsiasi, ma uno dei più conosciuti e noti lavori del Blasco: ‘Liberi Liberi’.



Nella fattispecie l’artista romano ha pubblicato sui suoi profili social un video delle frecce tricolore, corredandolo con l’intero testo del capolavoro del Komandante.



D’altra parte la stima tra i due è nota. Poco meno di un anno fa Ramazzotti è stato il primo fan del concerto che Vasco ha tenuto a San Siro. Era giugno 2019 e con Eros, a cantare a squarciagola le musiche della rockstar, c’era anche l’ex moglie Marica Pellegrinelli.

“Io quando gli altri lavorano e guadagnano sono contento”, dichiarava il cantante in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Non sarò mai geloso dei numeri di Vasco Rossi”, aggiungeva, ribadendo il concetto che tra talenti non c’è invidia che tenga. Altro discorso verso coloro che si vogliono imporre. Eros, ad esempio, fu spazientito parecchio da Luciano Moggi, quando quest’ultimo era ai vertici della Juventus e cercò di convincerlo a cantare per la Vecchia Signora. “Mi telefonò un giorno con un tono intimante e mi disse: devi fare l’inno!” raccontava. “A me ‘devi’ non me lo dice neanche mio padre. Se mi imponi di fare una cosa sai sicuro che io quella cosa non la farò. Da quel giorno non ci siamo più sentiti”.

Da quando è naufragato il matrimonio con la modella bergamasca, Eros è finito al centro della cronaca rosa, suo malgrado. I sussurri dell’ultimo periodo lo volevano felice al fianco della conduttrice Rai Roberta Morise. Poi la smentita dello stesso cantante romano che ha definito il rapporto con la donna calabrese come una “sana amicizia”. A stretto giro si è fatto largo un altro gossip. A lanciarlo Novella 2000 che ha spifferato che potrebbe esserci in corso un ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli. Chissà…





Mirko Vitali, Gossipetv.com