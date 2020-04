Demi Lovato attacca Joe Jonas e Selena? “Eliminate le persone tossiche”

Demi Lovato, frecciatina a Joe Jonas e Selena Gomez? La cantante rivela di aver dovuto fare delle scelte difficili

Arriva una nuova frecciatina per Joe Jonas e Selena Gomez da parte di Demi Lovato? Solo dieci giorni fa, la cantante di Anyone spiazzava tutti, affermando di non avere più alcun rapporto con i Jonas Brothers e di aver chiuso la sua amicizia con Selena. Oggi, secondo quanto si legge su UsWeekly, durante il podcast I Weigh di Jameela Jamil, Demi torna a parlare delle persone che non fanno più parte della sua vita.



In particolare, la cantante ammette di aver dovuto eliminare dalla sua vita qualcuno. Di chi si tratta? Impossibile non notare la possibile frecciatina da parte della Lovato, visto che solo qualche giorno fa dichiarava di aver chiuso i ponti con l’ex Joe Jonas e fratelli. Non solo, Demi non considera neppure Selena Gomez come sua amica. Non sappiamo esattamente se la cantante voglia riferirsi proprio a loro, ma potrebbe essere.

“Imparare a stabilire dei confini con altre persone, è qualcosa che ho appena imparato nell’ultimo anno e mezzo”, dichiara Demi proprio oggi. “Ho dovuto imparare che non stabilire limiti mi ha messo nella posizione in cui mi trovavo. Parlando di ogni dettaglio e di ogni parte della mia vita, sia che si tratti di una relazione o che si tratti della mia guarigione, niente era sacro più per me“, ricordiamo che la Lovato nell’anno 2018 è stata ricoverata in ospedale per overdose. Proprio durante questa sua lotta, Demi si è appunto resa conto che doveva fare importanti cambiamenti: “Ho dovuto eliminare molte persone tossiche dalla mia vita nell’ultimo anno”. La Lovato dichiara che in passato aveva paura a lasciare andare via le persone. Ora è riuscita a risolvere questo problema. Ma chi sono le ‘persone tossiche’ con cui ha scelto di chiudere i ponti? Impossibile non pensare a Selena e Joe! La popstar ha scelto di non fare nomi, dunque non abbiamo alcuna certezza al riguardo.

Demi fa anche un riferimento ai suoi ex: “Oggi non sono davvero amico di nessuno dei miei ex perché ho dovuto rendermi conto che neanche quello era salutare. Cercare di mantenere strette amicizie con alcuni dei miei ex non è realistico”. Tra questi ci sono ovviamente Joe Jonas, con cui ha avuto una storia in passato, e Wilmer Valderrama. La Lovato sembra aver ritrovato una certa serenità nella sua vita e, a quanto parte, per raggiungere questo obbiettivo ha dovuto fare delle scelte difficili.





Rebecca Megna, Gossipetv.com