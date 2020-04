Chiara Ferragni furiosa con Fedez: “Ti stacco il ca**o”.

Tanti i video, le foto e le clip della coppia Ferragni-Fedez che continuano a intrattenere i loro fans in questa Quarantena postando situazioni esilaranti che li vedono protagonisti

Fedez fa uno scherzo pesante alla sua mogliettina e lei si arrabbia, lo minaccia con una frase colorita. Ma non finisce qui. Infatti la vendetta di Chiara non si fa attendere e sfrutta la situazione in suo favore obbligando il marito a fare un balletto su TikTok

Fedez in un video che posta su Instagram appoggia vicino alla moglie che sta dormendo, una ciocca di capelli finti, che somigliano molto a quelli di Chiara. Poi aziona un macchinetta per rasare i capelli e fa finta di tagliarli. A quel punto lei si sveglia di soprassalto e vedendo la ciocca accanto a lei furiosa urla: «Ti stacco il caz***». Una frase che, naturalmente, non può non fare il giro del web diventando subito “virale“. Una esternazione molto colorita quella pronunciata da Chiara Ferragni, quindi, tanto che Fedez commenta: «Ho dovuto censurare delle parti…».

Per farsi perdonare dello scherzo che ha fatto infuriare davvero tanto la bella influencer, Fedez non dice di no a Chiara e accetta di esibirsi in una nuova performance per TikTok insieme a Chiara

Ma non finisce qui. Infatti molti fans della coppia credono che Chiara abbia finto di arrabbiarsi e che avesse capito che si trattasse di una ciocca di capelli finti e che, quindi, in realtà era solo uno scherzo. Ed infatti la conferma di questo arriva proprio da Fedez poco dopo. Il rapper spiega ironico in una storia di Instagram: «Mia moglie è una falsa, ha finto di infuriarsi per lo scherzo per costringermi a fare un balletto su Tik Tok». La vendetta è servita.

