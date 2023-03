Viaggio intorno al Sole, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è la canzone della primavera

È uscita la nuova canzone di Paradiso. Il singolo è disponibile da venerdì 24 marzo. Annunciato anche il suo prossimo tour nei palazzetti, che partirà il prossimo novembre. Tommaso Paradiso sarà ospite del Live In di Sky TG24 a Napoli, che si terrà il 31 marzo e il 1° aprile

È uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso, il singolo Viaggio intorno al sole. Il brano è stato presentato giovedì in anteprima, durante il programma di RTL 102.5 The Flight con Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Oltre a presentare Viaggio intorno al Sole, il cantante ha annunciato anche il suo prossimo tour nei palazzetti, che partirà il prossimo novembre.

Il nuovo singolo è disponibile da oggi, venerdì 24 marzo. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, si tratta di un brano electro-pop dalle sonorità nostalgiche, quelle che ormai sono la cifra stilistica del cantautore.

“Viaggio intorno al Sole è una canzone fresca, primaverile”, ha spiegato ieri Tommaso Paradiso a RTL 102.5. “Le canzoni sono sempre dedicate a qualcuno, anche semplicemente alle persone a cui vuoi bene. Questa canzone – e il disco che verrà – nasce da un sentimento di rinascita. L’estate scorsa sono tornato in tour, sono stato in mezzo alle persone e ci siamo riabbracciati. Rispetto a Space Cowboy, che è un disco nato in pandemia, il prossimo sarà il disco dell’energia pura e della presa bene”, ha aggiunto Paradiso.

Tommaso Paradiso sarà ospite del Live In di Sky TG24 a Napoli. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che, dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze e Bergamo, arriva a Napoli il 31 marzo e il 1° aprile con due giorni di dirette, ospiti, interviste e dibattiti.