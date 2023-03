Noel e Liam Gallagher: la fine della faida è vicina?

Aumentano i gossip sulla possibile riparazione della lite tra i due fratelli per la ricomposizione della band

La reunion degli Oasis si farà. O, almeno, questo è quello che dice Liam Gallagher. La faida con il fratello Noel dura ormai da tantissimi anni e ha portato alla rottura di uno dei gruppi di maggior successo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Sono passati ben 15 anni da quando è stato annunciato lo scioglimento e da quel momento, di tanto in tanto e con frequenza quasi regolare, viene annunciata una nuova reunion su basi più o meno veritiere ma ora la fonte sembra essere quella autorevole, ossia uno dei protagonisti di questa soap-opera. Difficile dire se le parole di Liam Gallagher siano solo uno strumento di gossip per risollevare l’attenzione o se, invece, dietro ci sia un vero progetto che si basa su un riavvicinamento concreto tra i due fratelli.

LA POLEMICA SULLA REUNION

La notizia di una possibile reunion tra i due fratelli Gallagher mette radici diverse settimane fa e non per volontà di Liam o di Noel. Infatti, è il frontman dei The 1975, Matt Healy, a stuzzicare gli ex Oasis, dimostrandosi un loro fan ed esortandoli a mettere da parte le liti per formare uno dei gruppi più iconici di sempre. Healy è stato diretto e schietto, parlando addirittura di scontri infantili che fanno solo perdere tempo, rubandolo alla buona musica. Le sue parole, nel mondo della musica e degli appassionati, hanno fatto molto rumore. Sono inevitabilmente arrivate anche alle orecchie di Liam Gallagher, che su Twitter, dove dimostra di essere molto attivo, si è trovato a dover rispondere nel merito a un fan che gli chiedeva una replica. “Chi lo ha eletto a padrone del tempo?”, ha risposto provocatoriamente l’ex frontman degli Oasis. Una risposta che fa il paio con quella data solo pochi giorni prima a un altro fan: “La reunion? Si farà”. Ma in un secondo momento, a un altro fan che lo ha incalzato sui ricordi più belli e su quello che realmente sembra mancargli dell’esperienza degli Oasis con suo fratello Noel, Liam Gallagher ha risposto con il suo solito spirito: “Mostrargli come cantare con passione e verve”.

LA ROTTURA DEGLI OASIS

Tutto è avvenuto nel 2009, mentre la band si trovava in tour. A tre serate dal termine, con tantissime date sold-out e migliaia di fan pronti ad accorrere per celebrare l’ennesimo successo degli Oasis, Noel Gallagher rilasciò un comunicato in cui annunciava ufficialmente lo stop alla sua esperienza musicale col fratello. Lasciò il palco del Rock en Seine a pochi minuti dall’esibizione e così finirono gli Oasis, almeno per ora. L’ennesimo litigio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma nulla è per sempre.