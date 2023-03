Blanco, è Innamorato il titolo del suo nuovo album

L’uscita è fissata per venerdì 14 aprile; il disco conterrà anche la collaborazione con Mina

L’artista multiplatino Blanco annuncia il suo attesissimo secondo album in studio Innamorato, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Il disco conterrà la sensazionale collaborazione con Mina, la voce che ha segnato indelebilmente l’immaginario del panorama musicale italiano e internazionale- nel brano Un Briciolo Di Allegria, singolo che sarà all’interno di entrambi gli album degli artisti. Svelata la cover di Innamorato, l’album scritto e composto da Blanco e Michelangelo, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni.

L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 54 dischi di platino, 2 dischi d’oro, oltre 2.6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente SOLD OUT, l’annuncio di due imperdibili appuntamenti negli stadi e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. Blanco è atteso per due appuntamenti prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.