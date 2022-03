Uomini e Donne, è guerra tra Federica Aversano e Valeria Cardone

Scontro tra le due corteggiatrice di Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, è andato in scena uno scontro piuttosto duro tra le due corteggiatrici di Matteo Ranieri. Il tronista ha fatto due esterne bellissime con Federica Aversano e Valeria Cardone, ammettendo di esser sempre più confuso. Forse proprio a causa di questo, le due rivali hanno preso a stuzzicarsi al centro dello studio.

Uomini e Donne, Federica contro Valeria: è scontro

Matteo Ranieri è tornato al centro dello studio più sereno e più confuso che mai. Dopo aver chiesto scusa a Federica Aversano, per la quale fa il tifo Andrea Nicole Conte, il tronista è andato in esterna con la bella partenopea, facendole conoscere il suo cane e concludendo la giornata insieme con un bacio passionale. Anche l’esterna con Veronica è stata molto importante e ricca di significato, tanto che Matteo non ha nascosto di sentirsi diviso in due tre le corteggiatrici: “Il valore che ho dato all’esterna è tanto che mi fa mettere in contraddizione con me stesso”.

Valeria si è mostrata decisamente delusa da Ranieri, che sperava avrebbe dato maggiori risalato a quanto accaduto tra loro, mentre Federica ne ha approfittato per sfoderare le unghie contro la rivale, dichiarando: “Non riesco a capire una cosa, per dire mi piace non ci ho messo due esterne, almeno per i miei bisogni di vita, non capisco come lei e tante altre dopo due esterne sono innamorate perse”.

Immediata la reazione di Valeria, che non si è fatta mettere i piedi in testa da Federica: “Tu tante volte hai detto non lo so se mi piace come persona. Hai esigenze diverse da me, tu non lo senti se il cuore batte o no? Questa è la quarta esterna, siamo molto diverse caratterialmente. Ti ho fatto svegliare, ti è venuta l’idea della felpa”. “Io sono bella sveglia, non ce l’ho con te, però Maria mi ha chiesto delle considerazioni, io so cosa vuol dire un mese qui dentro e dico è assurdo come riescono a provare certe sensazioni dopo un mese”, ha replicato Aversano. E mentre Tina Cipollari massacra Ida Platano, la guerra tra corteggiatrici può dichiararsi aperta.



