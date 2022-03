Rai Italia, domenica andrà in onda “Cristiana”: Gianfranco Caliendo sarà il super ospite della puntata

Il cantautore Gianfranco Caliendo sarà ospite della popolare trasmissione Cristianità, condotta da suor Myriam Castelli su Rai Italia. L’appuntamento è fissato per la puntata di domenica 27 marzo 2022, alle ore 10:15 per l’Italia.

Caliendo è stato frontman, voce solista, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012, vendendo 4 milioni di copie.

Nello studio televisivo di Cristianità, Caliendo si esibirà sia da solo che in coppia con il musicista Gianni Averardi, e parlerà del suo libro autobiografico: Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo anni 70, edito dalla IacobelliEditore, con prefazione di Giorgio Verdelli.

Un libro che racconta la straordinaria carriera di Caliendo, tra cui anche il momento fatidico in cui co-fondò il Giardino dei Semplici con Gianni Averardi, nel giugno del 1974. Unendo passione, sincerità e ironia, Gianfranco non solo racconta la sua storia di musicista e la sua carriera nel GDS, ma anche l’ambiente musicale italiano e le contraddizioni dell’industria discografica. Dalla Napoli dei primi anni Settanta fino al successo mondiale di Turuturu, interpretato dalla figlia Giada, dall’incontro con Pino Daniele alle più recenti avventure discografiche, Memorie di un Capellone è un’autobiografia costellata di aneddoti mai rivelati prima e guidata, come la vita del suo autore, da un profondo amore per la musica in ogni sua forma.

Nel 2020, Gianfranco ha pubblicato un nuovo singolo, Io resto a casa, in cui dipinge con poesia e melodia il momento delicato del lockdown. Il brano ha raggiunto la posizione #39 della classifica dei singoli indipendenti.

E’ prevista nei prossimi mesi l’uscita del disco della Miele Band, anticipato dal singolo Le Canzoni del Giardino. La formazione: Gianfranco Caliendo (voce solista, chitarre); Peppe Mazzillo (tastiere e programming); Dami Tedesco (seconda chitarra, cori); Piero Pisano (basso, cori); Vito Capone (batteria, cori).