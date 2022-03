Macché sedia a rotelle, la Regina Elisabetta in formissima con il suo bastone

La mostra arriva a domicilio direttamente nel castello di Windsor e la sovrana partecipa raggiante

Eventi ufficiali a domicilio, ma senza l’uso della sedia a rotelle.

Dopo le voci che volevano la Regina Elisabetta costretta in carrozzina, la Sovrana si mostra al primo appuntamento in vista del 70esimo anniversario di regno con un bel bastone e un abitino floreale sulle tonalità del giallo canarino. Doveva visitare la mostra di artefatti della compagnia britannica Halcyon Days, ma gli oggetti d’arte se li è fatti portare direttamente al castello di Windsor.

Insomma, la Regina Elisabetta ha rassicurato i fan preoccupati presentandosi con un bastone con intarsi d’argento che utilizzava durante la camminata, ma senza mostrare fatica. Anzi, è apparsa raggiante e ora starebbe studiando un piano per partecipare alla commemorazione della morte di Filippo, senza stancarsi troppo. Pare che – come anticipato da “The Sun” – la sovrana sosterrà il tragitto da Windsor all’Abbazia di Westminster in elicottero e in auto per poter partecipare alla celebrazione.