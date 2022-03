La regina Elisabetta torna in pubblico con il bastone

La regina Elisabetta ha ammirato le opere della compagnia Halcyon Days, sistemate nella White Drawing Room del Castello di Windsor, aiutandosi solo con un bastone. L’espressione vivace e contenta, l’abito a fiori gialli, Sua Maestà è apparsa in buona forma. Tuttavia resistono ancora le voci secondo le quali la sovrana starebbe utilizzando, in privato, una sedia a rotelle per evitare di affaticarsi troppo.

La mostra a Windsor

Lo scorso 23 marzo la regina Elisabetta ha accolto al Castello di Windsor la mostra di artefatti della Halcyon Days, una tra le 14 fabbriche che in Gran Bretagna hanno l’onore di fregiarsi di tutti e tre i Royal Warrants, cioè i riconoscimenti destinati ai fornitori ufficiali della Casa reale inglese. Sua Maestà si sarebbe dovuta recare nello Staffordshire, dove ha sede la compagnia, nel 2020, ma la visita è stata annullata a causa della pandemia.

La Regina ha partecipato all’evento nella White Drawing Room del Castello indossando un abito dai colori primaverili e una vivace fantasia floreale, tre fili di perle e la “Flower Basket Brooch”, la spilla a forma di cestino di fiori impreziosita da diamanti, zaffiri, rubini e smeraldi. Questo gioiello ha un significato particolare: la sovrana lo ha ricevuto in dono dai suoi genitori alla nascita del principe Carlo e lo ha indossato, nel 1948, proprio per il primo ritratto ufficiale con il figlio.

Durante la mostra Elisabetta II si è servita del bastone per muoversi meglio, ma il suo viso rilassato e sempre sorridente non mostrava alcuna prova visibile di stanchezza. La monarca ha sconfitto il Covid a quasi 96 anni, ma il suo portamento e la sua espressione sono quelli di una donna forte, molto attenta a tutto ciò che la circonda. Lo stesso spirito indomito che l’ha accompagnata per 70 anni di regno e in tutta la sua vita. Da giorni, però, circolano sui giornali delle notizie secondo cui la Regina si starebbe servendo, in privato, della sedia a rotelle. Sembra, infatti, che non riesca a stare in piedi per molto tempo, né a coprire lunghe distanze camminando da sola o con il bastone.I tabloid: “La Regina ora è in sedia a rotelle”

La regina sulla sedia a rotelle?

La sovrana non è malata ma, come riporta il Daily Mail, deve fare i conti con “le fragilità che arrivano vivendo una lunga vita”. Un insider ha chiarito: “La Regina è vigile…ma fisicamente non è così forte come una volta, cosa assolutamente comprensibile…”. Però, scrive il Sun, “ha rifiutato la sedia a rotelle” in pubblico. Invece nella quotidianità, lontana dai riflettori, la regina Elisabetta avrebbe acconsentito a usarla per evitare di affaticarsi troppo e per arrivare in forma alla messa di commemorazione per il principe Filippo, il prossimo 29 marzo.

Il presentatore Christopher Biggins ha detto a Gb News: “Ho sentito dire cha la ragione per cui [la sovrana] non sta partecipando a molti eventi e ne sta cancellando diversi, è che si trova su una sedia a rotelle” ma “non vuole essere vista, è molto orgogliosa…”. La dichiarazione di Biggins ha fatto aumentare il livello di ansia nei confronti dello stato di salute di Sua Maestà. Eppure alla mostra dell’Halcyon Days la monarca ci è arrivata con le sue gambe, seppur aiutata dal bastone. Quindi possiamo dire che Biggins sia stato smentito dai fatti? In realtà non proprio. Al momento nessuno può confermare né smentire l’uso della sedia a rotelle, in privato, da parte della regina Elisabetta. Il fatto che all’ultimo evento Sua Maestà fosse in splendida forma non garantisce che non abbia bisogno della carrozzella. O meglio, questa necessità sarebbe limitata agli spostamenti più complicati e faticosi. Per esempio la Regina potrebbe non avere alcun problema a muoversi in spazi limitati e per breve tempo, come nel caso della mostra a Windsor. Per la messa in omaggio al duca di Edimburgo nell’Abbazia di Westminster le cose sarebbero molto diverse. Infatti, a quanto pare, sarebbe stato studiato un piano per consentire a Elisabetta II di partecipare senza fare sforzi. A parte il viaggio di 15 minuti in elicottero, dal Castello di Windsor a Buckingham Palace e il tragitto in auto fino all’abbazia, si starebbe pensando alla costruzione di un tunnel esterno alla chiesa, che consentirebbe alla monarca di arrivare sulla sedia a rotelle senza essere assediata dai flash dei fotografi. Uno scatto della regina Elisabetta sulla carrozzella sarebbe un’ammissione di fragilità, un colpo alla sua immagine e a quella della Corona. Dato il suo ruolo susciterebbe un clamore più grave di quello alimentato dalle foto dell’anziana principessa Margaret sulla sedia a rotelle, poco prima della sua morte. Un’esperienza dolorosa che la regina Elisabetta sarebbe decisa a non ripetere.

Francesca Rossi, ilgiornale.it