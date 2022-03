Diletta Leotta torna ancora single e vola a Dubai con le amiche

Chiusa la storia con il modello Cavalli, se la spassa in vacanza

La storia (mai ufficializzata) con il modello Giacomo Cavalli si è chiusa e ora Diletta Leotta vola a Dubai con le amiche del cuore, Rossella Fiamingo e Lorenza Di Prima.

La conduttrice radiofonica posta gli scatti dall’aeroporto e poi dalla stanza d’albergo. La temperatura è perfetta e i grattacieli svettano attorno alle curve di Diletta.

Con Cavalli la Leotta era stata paparazzata a Capodanno a St. Moritz, durante una vacanza sulla neve tra amici. Una frequentazione silenziosa e lontana dai flash che però pare essersi persa nella notte dei tempi. Diletta non si è mai fatta beccare in città con il modello e ora pare proprio che la conduttrice sia single.



Solare e felice è partita con le amiche storiche, tra cui la schermitrice olimpica Rossella Fiamingo. Dal balcone che si affaccia sui grattacieli di Dubai, Diletta si lascia fotografare in tenuta casual con una scollatura che non passa certo inosservata. Ma è solo il primo giorno di vacanza, ne vedremo delle belle…