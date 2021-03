Rai, weekend in compagnia di Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la psicologa e psicoterapeuta Umberta Telfener, autrice del libro “Primi amori. Uno, nessuno, centomila”. Lo scrittore Giuseppe Catozzella, già vincitore del Premio Strega Giovani, con il suo nuovo romanzo “Italiana”. E ancora, Greg che assieme a Lillo forma una delle coppie più amate della comicità italiana, presenterà il suo nuovo cd “A Swingin’ affair” e, infine, un’attrice molto amata dal pubblico televisivo, Margot Sikabonyi volto storico della fiction “Un medico in Famiglia”, qui in veste di scrittrice con il manuale “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”. Domenica, Strabioli torna con un nuovo appuntamento radiofonico. Su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Davide Shorty ed Ernesto Castaldo e Gino Assante che presenteranno il loro libro su Lucio Dalla.