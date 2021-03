Rai Radio 3, Andrea Montanari è il nuovo direttore

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, ha deliberato di differire ulteriormente, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31 marzo al 31 maggio 2021.

Il Cda ha inoltre approvato all’unanimità la proposta dell’Amministratore delegato di nominare Andrea Montanari alla Direzione di Rai Radio 3. Montanari, attuale direttore Ufficio Studi, succede a Marino Sinibaldi, direttore in carica di Rai Radio3 dal 2009 che lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età ad aprile. A Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, vanno i ringraziamenti del Cda e dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini per il lungo lavoro svolto in azienda e per i risultati conseguiti dal canale da lui diretto.

Il Cda ha approvato la relazione annuale 2020 del Responsabile per la Prevenzione della corruzione, Delia Gandini. Il Cda ha approvato infine il regolamento per l’elezione del componente del Consiglio di amministrazione espresso dall’assemblea dei dipendenti.