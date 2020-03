Mina compie 80 anni: la diva che ha voluto lasciare al pubblico solo la sua voce

Mito della canzone italiana e artista apprezzata allʼestero, è da 60 anni il simbolo massimo della vocalità, un mito che non si è affievolito anche se non appare in pubblico dallʼagosto del 1978



Da più di 40 anni, dall’agosto del 1978, non compare in pubblico. Eppure Mina, che nel 2001 è stata nominata Grande Ufficiale al Merito della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi, è sempre rimasta presente. Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio ma legata per tutti a Cremona, compie 80 anni il 25 marzo. Un compleanno speciale che passerà come sempre in maniera riservata ma che per gli appassionati di tutto il mondo è un giorno di festa.

Ha inciso canzoni in inglese, spagnolo, tedesco, giapponese, francese, ha coperto un repertorio che va da Napoli a Frank Sinatra, dal pop al rock’n’roll, dalla canzone d’autore all’Opera ai brani di Natale, è diventata anche un fumetto Disney e le sue incisioni continuano a essere tra i pezzi più ricercati dai collezionisti. Negli ultimi anni dà sempre più spazio al suo amore per il jazz, in questo assecondata dal figlio Massimiliano Pani, che la circonda costantemente di alcuni dei migliori jazzisti italiani. Il suo catalogo continua a produrre cifre importanti, Liza Minnelli l’ha definita la più grande.



Quello di Mina è un repertorio sconfinato e raffinato, “Le mille bolle blu”, anno di grazia 1961, “E se domani”, “Grande grande grande”, “Ancora, ancora, ancora”, “L’importante è finire”, “Non credere” sono alcuni titoli dei brani che l’hanno resa famosa e irraggiungibile. Louis Armstrong la definì Mina “la cantante bianca più grande del mondo”.

Ad alimentare la leggenda della tigre di Cremona molto ha contribuito il ‘buon ritiro’ a Lugano. Il 6 novembre 1989 è diventata cittadina elvetica, con tanto di passaporto, anche se in realtà in Svizzera viveva dal 1966. Poi la scelta nel 1978 di scomparire dalla scena, dalle televisioni e dai concerti, da qualsiasi evento pubblico. Nessuna immagine, solo qualche scatto rubato con il teleobiettivo da paparazzi coraggiosi o immagini postate dai familiari. L’ultima della figlia Benedetta, qualche tempo fa: più che altro la nuca con i capelli rossi raccolti nel consueto chignon.

Anche la vita sentimentale della signora Anna Maria Mazzini è stata particolare. Dalla relazione con Corrado Pani, nel 1963 è nato il primogenito Massimiliano, dal matrimonio con il giornalista Virgilio Crocco è nata Benedetta, nel 1971. Ultimo colpo di fulmine con Eugenio Quaini, con il quale si è sposata nel 2006. Amori intensi e fugaci, tutti avvolti in quell’alone di mistero che oggi chiameremmo privacy estrema.

Il suo ultimo lavoro è il disco con Ivano Fossati: “Mina-Fossati”. Undici brani e un altro grande successo: “Luna diamante”.

tgcom24