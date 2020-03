Giulia De Lellis e la rottura con Andrea Iannone, lei scrive: “Ho stravolto la mia vita”

La rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è tra le più chiacchierate dalle cronache rosa, soprattutto perché così inaspettata. Vari i rumors sui i motivi che avrebbero spinto i due a chiudere la loro storia, come riporta anche il settimanale Oggi secondo cui la crisi risalirebbe al periodo del test antidoping a cui si è sottoposto il motociclista. Ma stando a quello che l’influencer scrive sui social, qualcosa di diverso deve averle fatto prendere questa decisione.

La rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è stato un evento piuttosto inaspettato per i fan della coppia che, pur vedendo dediche sempre meno frequenti non paventavano la possibilità di un’immediata separazione. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi i due si sarebbero lasciati per svariati motivi scoppiati in seguito al test antidoping al quale il campione è risultato positivo. Dopo che i due hanno confermato di essersi lasciati, sono spuntate le voci più svariate a riguardo che motivavano la scelta della coppia per una ragione o per un’altra.

Tra le voci più diffuse c’era quella secondo cui il motociclista avrebbe tradito l’influecer, fino ad ipotizzare un possibile avvicinamento di lei ad Andrea Damante. Sul settimanale, però, si legge: “Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo .Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione”. Se così fosse, quindi, il lavoro di lui avrebbe intaccato il loro rapporto che sembrava andare a gonfie vele, ma stando a quanto si vede sui social network della giovane romana, qualcosa di più importante che avrebbe scosso la sua coscienza.

Le parole di Giulia De Lellis

L’ultimo scatto postato su Instagram è accompagnato da un lungo pensiero della De Lellis che prova a spiegare quello che è accaduto in questi mesi. Una notizia improvvisa l’avrebbe portata a rivoluzionare la sua vita, prendendo decisioni che fino a quel momento mai aveva preso in considerazione:

Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia.

Non dico brutta perché so che si risolverà .. Vi racconto una cosa..

Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. Sicuramente più forte di me! Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero! Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi. Anche questa situazione involontariamente lo dimostra. Fatelo oggi, fatelo ora..

Si ok da casa, ma fatelo comunque adesso! Qualsiasi cosa sia. Grazie tu.

