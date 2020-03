Enrico Brignano ospite di Maurizio Costanzo a “L’Intervista”

Il 26 marzo terzo appuntamento con il talk one to one su Canale 5 ideato e condotto dal giornalista

Giovedì 26 marzo, alle 23.20 circa, va in onda su Canale 5 il terzo appuntamento con il talk one to one “L’Intervista” di Maurizio Costanzo. L’ospite della puntata è Enrico Brignano, attore e regista acclamato al cinema, a teatro e in tv. Lo showman si racconta in modo inedito e intimo e rivela, col contrappunto dei filmati che vengono proiettati sulle pareti dello studio, molti episodi significativi della sua carriera e della sua vita privata.

Nell’intervista, Brignano si confida a Costanzo parlando, tra le altre cose, della sua infanzia nel quartiere Dragona di Roma, del rapporto speciale con la sua famiglia. “L’ispirazione per la mia carriere è partita dalla famiglia, non ho fatto altro che

chiudere gli occhi e raccontare quello che era successo”, racconta e rivela che cosa vorrebbe fare professionalmente: “Mi manca il grande show del sabato sera, il grande varietà. Dicono tutti che sia finito ma io dico di no. Mi manca, soprattutto, andare all’estero con lo spettacolo”.

Spazio anche al racconto della storia d’amore con l’attrice Flora Canto (“Dio mi ha dato un’altra possibilità per essere felice, sono fortunato, quindi non smetterò mai di ringraziarlo”). e della sua esperienza di papà della piccola Martina (“E’ stato talmente tanto il momento di attesa, questa sorta di ‘attendant Godot’ che per la vita mi ha permeato, aspettare il momento giusto che averla a 50 anni è bellissimo”).

