Coronavirus, Elton John guida le star al concerto benefico Usa

L’artista presenta da casa l’evento ‘IHeart Living Room Concert for America’, uno speciale in onda domenica 29 marzo su Fox con Mariah Carey, Billie Eilish, Tim McGraw e molti altri

Elton John presenterà dalla sua abitazione IHeart Living Room Concert for America, un grande evento musicale a sostegno dei medici e dei sanitari che lottano contro il coronavirus. L’appuntamento è per domenica 29 marzo sul canale Fox e sulle stazioni radio iHeart con la partecipazione, tra gli altri, di Mariah Carey, Billie Eilish e Tim McGraw che si esibiranno dalle loro case. Lo speciale di un’ora è il primo grande evento nazionale negli Stati Uniti per sfruttare il potere delle celebrità per raccogliere fondi per le associazioni impegnate in prima linea in questa emergenza mondiale e aiutare le persone colpite dalla malattia.

Tra gli artisti che hanno aderito anche Alicia Keys, Backstreet Boys e il frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ma altre si aggiungeranno. Tutti i musicisti manderanno i loro video da casa con i cellulari o altre attrezzature. Lo speciale ha lo scopo di sostenere gli operatori sanitari e coloro che sono impegnati per far fronte alla pandemia. In particolare inviterà gli spettatori a effettuare donazioni a due organizzazioni che si occupano delle vittime e dei primi soccorsi, Feeding America and First Responders Children’s Foundation.

