Broncopolmonite al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli: “Col Coronavirus in giro si è andati avanti?”

Fernanda Lessa con la broncopolmonite al Grande Fratello Vip: Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare il reality show

Selvaggia Lucarelli è tornata ad attaccare Mediaset e il Grande Fratello Vip. Mercoledì 25 marzo, nel corso della diciottesima puntata, Fernanda Lessa – eliminata della serata – ha ammesso di aver avuto la broncopolmonite durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Una situazione che ha subito allarmato la giornalista, che nei giorni scorsi aveva già indagato su Valeria Marini e il tampone fatto per il Coronavirus prima dell’ingresso nel reality show. Qualche settimana fa la soubrette sarda ha avuto qualche problema di tosse così come Antonio Zequila. Tutti sintomi riconducibili al Covid-19, tanto che la Lucarelli ha pubblicamente chiesto spiegazioni alla produzione del programma e all’azienda televisiva.

“Trovo molto inquietante che Mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del Gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la Casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col Coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al Gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio”, ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha telefonato a Valeria Marini per avere spiegazioni circa il tampone fatto prima del suo ingresso nel Grande Fratello Vip. Nel corso della chiacchierata tante ombre.

























