Belen Rodriguez: “Quando mi sono messa con Stefano De Martino copiavo Emma Marrone, la imitavo”

In una lunga diretta Instagram con Chi Magazine, la showgirl si è confidata offrendo inedite dichiarazioni sulla sua storia con Stefano De Martino: “Quando ci siamo messi insieme lui stava con Emma, io cantavo a casa perché volevo emularla”. Belen ha parlato anche del periodo della separazione e della voglia di avere un secondo figlio.

Belen Rodriguez torna a parlare di uno dei gossip più chiacchierati del suo passato: il omento in cui si legò a Stefano De Martino, poi diventato suo marito, che per lei lasciò Emma Marrone. Nel corso di una diretta Instagram con il magazine Chi, si è lasciata andare a una confessione del tutto inattesa, riferita proprio alla cantante a al periodo in cui si legò a De Martino:

No è vero che ho cercato di cambiare i miei fidanzati, erano loro che cercavano di emularsi per affascinarmi! L’ho fatto anche io. Ve lo dico perché so che vi piacciono questi discorsi. Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima che tra ascoltavo e stimo tantissimo e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex.

Nel corso della lunga chiacchierata, Belen si è anche soffermata sul periodo della separazione da Stefano De Martino. Dopo la rottura, restarono a lungo lontani ma continuarono a vedersi per il figlio. Di quei momenti, la showgirl ha ricordato le paure e le insicurezze, prima della decisione definitiva di tornare insieme: “Lui me lo diceva sempre [che saremmo tornati insieme], non è che non me lo diceva. Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”.

Da tempo si rumoreggia di una seconda gravidanza per Belen dopo il figlio Santiago, un gossip che in realtà non si è mai concretizzato. La Rodriguez ha però confermato la decisione di avere un figlio. Chissà che però non diventino genitori prima sua sorella Cecilia e Ignazio Moser: “Penso che lei ci stia pensando seriamente e per me è ora. Arriveranno, sicuramente Santi non rimarrà solo. Magari diventa mamma prima lei, non so…”.



Un discorso sull’importanza dell’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo ha quindi portato Belen a commentare i programmi di Barbara D’Urso: “Se la bellezza è ancora così importante? Nello spettacolo può essere importante anche la non bellezza. pensa a programmi come quelli della D’Urso, dove ci sono personaggi circensi, come l’uomo gatto, la donna che si è deturpata il sedere. Personaggi goliardici. Però permettetemelo: una bella ragazza che sa fare spettacolo funziona di più. È crudele ma è così”.

Fanpage