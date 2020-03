Anticipazioni Una Vita aprile 2020: cosa accade ad Acacias

Una Vita anticipazioni aprile 2020: Celia muore, Telmo e Lucia si separano

Cosa accade ad Acacias nel corso delle puntate di Una Vita in onda ad aprile 2020? Le anticipazioni vedono ancora al centro della scena la storia d’amore di Telmo e Lucia, ma anche Celia. I due, dopo aver reso ufficiale la loro relazione, sperano di poter finalmente vivere in serenità. Ma come sappiamo bene i colpi di scena nel ricco quartiere non mancano mai. Il povero ex sacerdote si ritrova a essere accusato di furto. Il motivo? Padre Bartolmé e il Priore Espineira si alleano per entrare in possesso dell’eredità della Alvarado, che viene gestita direttamente da Telmo. I due alleati fanno risultare l’ex sacerdote come un imbroglione, in quanto il denaro sparisce improvvisamente. Lucia non riesce a credere che il suo amato possa aver compiuto un gesto così subdolo, ma tutti gli indizi sembrano portare alla sua colpevolezza. A questo punto, vedremo la Alvarado lasciare Acacias. Non solo lei, ma anche Telmo decide di abbandonare il ricco quartiere, poiché considerato da tutti un imbroglione.

Vi anticipiamo che Telmo e Lucia tornano ad Acacias. Per rivederli, assisteremo a un salto temporale di ben dieci anni, di cui vi abbiamo già parlato. Quando l’ex sacerdote torna nel ricco quartiere trova la Alvarado sposata con Eduardo e madre del piccolo Mateo. Telmo non può non iniziare a pensare che il bambino sia suo figlio! Intanto, nel corso delle prossime puntate in onda ad aprile, vedremo Samuel voltare definitivamente pagina. Dopo aver lasciato Acacias e messo fine al suo rapporto con lo strozzino Batan, sposa Genoveva. Ed è proprio con quest’ultima che, con il salto temporale, torna nel ricco quartiere. Intanto, Flora viene liberata dopo il rapimento e può finalmente riabbracciare Inigo, Leonor e Tito. Ma vi anticipiamo che tutti e quattro decidono di lasciare Acacias.

Nel mese di aprile assisteremo a un importante colpo di scena, ovvero alla morte di Celia. Quest’ultima, nel tentativo di portare via con sé Milagros, cade dalla finestra della casa dei Palacios. Ramon, presente sul posto, viene accusato di omicidio e così arrestato. Dopo il salto temporale, lo vedremo rientrare ad Acacias, ma per lui la situazione non è per nulla facile.





















Gossipetv.com