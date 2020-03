Adriana Volpe video messaggio GF Vip: lacrime e reazioni altri concorrenti

Adriana Volpe invia un nuovo video messaggio al Grande Fratello Vip: i concorrenti commossi ed emozionati

Adriana Volpe invia un video-messaggio ai suoi ex coinquilini al Grande Fratello Vip. Da casa sua, la conduttrice sceglie di dedicare a ogni gieffino, a cui è più legata, un emozionante messaggio. Ricordiamo che ha lasciato in questi giorni il reality, dopo aver ricevuto la tragica notizia su uno dei suoi familiari. Scendendo nel dettaglio, Adriana ha perso il suocero e, per tale motivo, ha deciso di abbandonare il gioco e di raggiungere così la sua famiglia. Non ha dato particolari spiegazioni ai suoi compagni, che si sono ritrovati a vivere una situazione davvero inaspettata. Infatti, la maggior parte di loro si è sempre affidata ai suoi consigli e alle sue carezze. La sua assenza nella Casa si fa sentire e anche Alfonso Signorini le fa sapere, stasera, che manca molto a tutti. Persino Antonella Elia, con cui è stata più volte protagonista di accese discussioni, sente la sua mancanza. Ed ecco che questa sera tutti loro hanno la possibilità di ascoltare un nuovo ed emozionante messaggio da parte della Volpe.

“Ciao ragazzi, che effetto mi fa girare questo video. Mi rendo conto che l’emozione mi tradisce e che non riesco ad arrivare fino in fondo. Così, ho scritto una lettera per voi. Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati, provo incredulità e tristezza”, inizia così la sua lunga ed emozionante lettera Adriana Volpe dalla casa in cui ora vive con la figlia e il marito. “Paola, io e te ci siamo scelte. Abbiamo condiviso il letto dal primo giorno. In quel letto abbiamo pianto e riso”, scrive la conduttrice per la Di Benedetto. Lascia anche un pensiero per Patrick, Fernanda, Andrea e Paolo. A tutti e quattro riserva parole molto belle e, ovviamente, non manca un commento per Antonella: “Nella Casa abbiamo legato, discusso, fatto pace, ma sempre guardandoci sinceramente negli occhi. Noi ci vedremo fuori”.

“A tutti quanti, l’augurio che posso farci è di tornare alla normalità”, conclude così la sua emozionante lettera Adriana. La Volpe mostra poi di fronte alla telecamera il disegno fatto dalla figlia per i suoi ex coinquilini, con la scritta ‘andrà tutto bene’. I concorrenti nella Casa sono tutti visibilmente commossi, soprattutto perché riescono ad avvertire l’assenza di Adriana, la quale ora sta affrontando un momento abbastanza delicato. Proprio lei stessa ha parlato di quanto realmente accaduto al suocero. Dopo ciò, Signorini ci tiene a fare il suo saluto all’ex gieffina: “Lo so che non state attraversando un periodo facile, vi stiamo a fianco. Ci manchi, tre mesi così non si possono dimenticare. Sei stata una protagonista assoluta“. Pupo, invece, si dice convinto del fatto che la Volpe, dopo ciò che ha dimostrato al GF Vip, avrà un riscontro professionale davvero importante.

I concorrenti sono commossi di fronte al video riguardante l’uscita improvvisa di Adriana. In particolare, Paola dichiara: “Io ho trovato un’amica, una confidente, una seconda mamma. Mi manca moltissimo, ma ci siamo dette mille volte ‘aspetto il tuo numero’”. Patrick ammette che la sua uscita è stata davvero scioccante un po’ per tutti: “Manca tantissimo, spero che adesso possa affrontare le sue cose, ma è stato veramente uno shock vederla andare via, non ce ne rendiamo ancora conto”. Intanto, Paolo e Denver dichiarano di essere vicini alla Volpe in questo suo momento così difficile. Zequila non può non ricordare il momento in cui è arrivata la pace con Adriana: “Io ero molto felice dell’abbraccio e di questo sguardo sincero”. Ricordiamo che i due hanno più volte litigato a causa di un malinteso!































