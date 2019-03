Ascolti tv, vince “L’isola dei famosi”

E alla fine ha vinto L’isola. Il nome della Rosa, dopo ascolti quasi trionfali, si attesta al 16,9% di share. Non è stato certamente un gran finale (dal punto di vista degli ascolti). Scendiamo comunque nei dettagli dei dati della sfida di ieri. Il programma di Canale 5 vince il primo posto, portando a casa il 18,3% di share (pari a 2.970.000 spettatori), Su Rai2 Made in Sud ha conquistato il 9,4% di share, equivalente a 1.931.000 spettatori. Report, su Rai3, ha attirato il 6,4% di share. La partita di Italia 1, Francia-Islanda, si è fermata al 5,7% e infine Quarta repubblica di Nicola Porro, in onda su Rete 4, ha totalizzato il 4,2%.