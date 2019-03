Anna Tatangelo: “Vorrei un programma in tv in cui cantare, ballare e recitare”

Anna Tatangelo, che domenica scorsa è scoppiata a piangere a Domenica In, ha da poco pubblicato il suo settimo album “La fortuna sia con me” che include il brano sanremese “Le nostre anime di notte” e a breve partirà per il nuovo tour.

La cantante di Sora ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere un’artista versatile: ha partecipato a Ballando con le stelle, ha affiancato Carlo Conti ne I migliori anni e ha addirittura vinto Celebrity MasterChef. Ma ha ancora un sogno da realizzare come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Dice Anna Tatangelo: “Vorrei un programma in tv in cui poter dimostrare che so cantare, ballare e recitare. A Lady Gaga mica chiedono se è attrice o cantante, può fare tutto. Il mio faro è Mina. Lei sapeva valorizzare pure le colleghe. Dio sa quanto servirebbe oggi la solidarietà femminile”. Non nasconde che le piacerebbe sfondare anche in Sudamerica, pensa di avere le caratteristiche giuste con il suo pop melodico.

Dopo un periodo di crisi è tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Potrebbero condurre un programma insieme? “Di corsa, dove si firma? Noi siamo un pò come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello”, dice la cantante. D’Alessio farà il giudice a The Voice. Anna Tatangelo, che è stata in giuria a X Factor, gli ha consigliato di stare attento a non cadere nei trappoloni della tv e di non rispondere alle provocazioni.

La priorità dei due cantanti è il figlio Andrea, 9 anni. Anna Tatangelo glissa, invece, sul matrimonio con Gigi D’Alessio: i fiori d’arancio possono attendere.

Isabella Adduci, Ilgiornale.it