Gerry Scotti potrebbe condurre un nuovo game show su Canale 5

Si prevedono grosse novità per Gerry Scotti. Lo storico conduttore di Mediaset potrebbe approdare nel preserale estivo di Canale 5 con un nuovissimo game show, Conto alla rovescia. Secondo alcune indiscrezioni, il programma dovrebbe andare in onda dalla metà di giugno alla fine di luglio, per un totale di circa 70 puntate. Pare che il gioco prevederà le classiche domande a quiz e che alle spalle dei concorrenti ci sarà un led, a loro non visibile, che riporterà il tempo a disposizione per formulare la risposta. Prima di questo nuovo appuntamento Scotti sarà impegnato con Caduta Libera: dal 21 aprile infatti prenderà lo spazio che adesso è dedicato ad Avanti un altro!. Ma non finisce qui: eccetto che nella settimana di ferragosto in cui verranno trasmesse le repliche, il qui pre-serale da agosto a novembre offrirà ai telespettatori puntate inedite.

Liberoquotidiano.it