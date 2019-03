Netflix testa un abbonamento low-cost, per lo smartphone: costa solo 3 dollari

(di Tiziano Rapanà) Il titolo dell’articolo certamente vi avrà ingolosito e voi probabilmente già state immaginando di poter usufruire del servizio streaming ad un prezzo stracciato. Ma andateci piano, ed è meglio che leggiate tutto fin dal principio. In India, Netflix ha testato un piano unicamente fruibile da smartphone al prezzo di 250 rupie al mese, circa 3,7 dollari. Ne dà notizia la testata Ndtv Gadgets. La tipologia di abbonamento è presente solo nel continente: non si parla né si ipotizza di un allargamento della strategia negli altri paesi dove Netflix si è insediata. Quindi l’idea di poter immaginare di poter utilizzare Netflix per quattro lire è mera chimera. Peraltro il servizio è legato esclusivamente all’utilizzo via smartphone, senza la possibilità di vedere film e serie con la maggiore comodità offerta dalle tv di casa. E pertanto un’adesione a questo servizio, per quanto economicamente vantaggioso, non vi converrebbe. La visione di un bel film o telefilm goduto sul divano, con accanto patatine e schifezze varie, davanti ad un televisore di buona qualità non ha prezzo. Per carità c’è chi ama guardare la tv sullo smartphone e io non mi metto certo a sindare la scelta scellerata (de gustibus!), però la via della comodità è sempre quella più auspicabile.

