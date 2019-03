Nina Moric addolorata per l’arresto di Corona

Anche se non in maniera diretta, Nina Moric ha commentato il temporaneo rientro in carcere dell’ex marito Fabrizio Corona. In una storia che ha postato sul suo profilo Instagram si legge: “Il chiaro di luna sta sanguinando dalla tua anima”. Si tratta di un verso del famoso brano Lazarus, dei Porcupine Tree. Al di là delle burrascose vicende tra i due, i genitori di Carlos negli ultimi mesi hanno ritrovato il sereno, anche per il bene del figlio. Nina ha supportato e difeso Fabrizio in svariate occasioni ma lo ha pure bacchettato diverse volte per gli atteggiamenti irriverenti. Esagerazioni, appunto, che hanno spinto il magistrato Simone Luerti a sospendere l’affidamento terapeutico.

Liberoquotidiano.it