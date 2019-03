Stasera andrà in onda, su Rai1, il match Italia-Liechtenstein

Dopo il 2-0 di Udine contro la Finlandia, con il primo, storico gol in azzurro di un millennial, lo juventino Moise Kean, autore del raddoppio dopo il vantaggio iniziale di Barella, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo, allo stadio Tardini di Parma, per affrontare il Liechtenstein nel secondo match di qualificazione al Campionato Europeo del prossimo anno.

L’Italia, in testa al gruppo J con la Bosnia di Dzeko e la Grecia di Mitroglu (i due avversari più insidiosi di un raggruppamento comunque non impraticabile), si affiderà di nuovo al giovanissimo bianconero, classe 2000, accanto al quale potrebbero trovare spazio il compagno di club Bernardeschi, favorito su Chiesa e Fabio Quagliarella, tornato in azzurro dopo sette anni.

La gara, in programma alle 20.45, sarà trasmessa in diretta da Rai1 (preceduta da un ampio prepartita su Raisport HD, con inizio alle 20.00): la telecronaca sarà di Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro e i contributi da bordocampo di Alessandro Antinelli. In studio, invece, nel quale troveranno spazio le interviste live sia prima che dopo la partita, oltre agli highlights delle altre gare del girone degli azzurri, Paola Ferrari con Paolo Rossi.