Fabrizio Frizzi, l’ad Rai Salini: “Una hall of fame per ricordarlo”

Fabrizio Salini lancia un’interessante idea per ricordare Fabrizio Frizzi. l’ad Rai ha pensato ad una hall of fame della Rai in memoria del presentatore. L’annuncio c’è stato stamattina, durante una puntata di Uno Mattina, dove Salini ha raccontato così l’idea: “Vogliamo dedicare a Fabrizio anche uno spazio fisico e virtuale su cui lavoreremo dai prossimi giorni, che celebrerà tutti i personaggi che hanno fatto la storia della Rai di cui Fabrizio non potrà che essere tra i protagonisti principali”.

Poi ha aggiunto: “Fabrizio manca all’Italia per i suoi modi garbati e gentili, manca alla televisione come esempio di talento e professionalità. Manca alla Rai dove era punto di riferimento quasi quotidiano con le sue doti umane e professionali. Un esempio che noi tutti non vogliamo solo ricordare ma anche seguire”. E ha concluso sottolineando come Fabrizio Frizzi abbia favorito una solida unione tra pubblico e Azienda: “ Lo ha fatto con il sorriso, l’intelligenza, la capacità di entrare in sintonia con il pubblico da casa, con i giovani e i meno giovani, con gli italiani. Credo che siano queste le caratteristiche di Fabrizio che non potremmo e non dobbiamo dimenticare”.