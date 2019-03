Domani andrà, in onda, il doppio appuntamento con “The good doctor”

Nuovo doppio appuntamento con la serie tv “The Good Doctor”, in onda su Rai2 mercoledì 27 marzo alle 21.20. Nel primo episodio dal titolo Un talento speciale, l’equipe medica è alle prese con il complicato caso di un paziente del Dottor Melendez, il quale, in un momento critico dell’intervento decide di chiedere aiuto a Shaun, anche contro il volere del Dottor Han. Rientrare in sala operatoria crea in Shaun un contrasto di emozioni. Verrà seguito anche il caso di una neonata con ematomi e Shaun scoprirà la causa.

Nel secondo episodio intitolato Nella mente di Shaun, il giovane dottore incontra Zack, un ubriaco con problemi di deambulazione e decide di portarlo in ospedale, evitando di dire che precedentemente era stato picchiato dall’uomo. Poco prima di riuscire a dire quale sia la reale diagnosi di Zack, Shaun sviene a causa delle percosse. Claire ricostruisce il ragionamento di Shaun e salva il paziente. Nel frattempo Andrews licenzia Han pur di permettere a Shaun di tornare a lavorare come chirurgo.