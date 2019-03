Cecchi Gori a Firenze per film su di lui

Vittorio Cecchi Gori a Firenze per girare una parte importante del docufilm sulla sua vita diretto da Simone Isola e Marco Spagnoli, e prodotto da Giuseppe Lepore.

La lavorazione è iniziata nel gennaio scorso e la speranza è di poterlo portare alla prossimo Mostra del cinema di Venezia. Costantemente ripreso dalle telecamere, il produttore ed ex presidente della Fiorentina, è arrivato allo stadio Artemio Franchi dove ha incontrato Giancarlo Antognoni. Ma il momento per lui più importante è stata la visita sulla tomba del padre Mario e della mamma, al cimitero delle Porte Sante. Visibilmente commosso Cecchi Gori è poi salito davanti all’ingresso della basilica di San Miniato per una preghiera. Poi un pranzo veloce prima di scendere in centro per una breve passeggiata in piazza della Signoria e in piazza Duomo. Per il docufilm sono stati intervistati alcuni dei registi e degli attori che con lui hanno lavorato: Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni e Marco Risi.

ANSA